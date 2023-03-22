Карл-Энтони Таунс вернется сегодня после 51 пропущенного матча

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Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс примет участие в сегодняшнем матче против «Атланты», если успешно проведет предматчевую разминку, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Таунс пропустил 51 игру подряд из-за растяжения правой икроножной мышцы. Центровой не играл с 28 ноября. Изначально сообщалось, что он пропустит 4-6 недель и вернется в строй в январе.

В 21 матче этого сезона Таунс набирал в среднем 20,8 очка при 50,5% с игры, делал 8,2 подбора и 5,3 передачи за встречу.

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1 комментарий

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Serik Alik
К ПО должен набрать ход. Финальная част регулярки будет интересной🤙
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