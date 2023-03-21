Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс могут вернуться в состав «Миннесоты» в среду

Теги травмы Атланта Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Лидеры «Миннесоты» Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс могут вернуться в состав команды уже в эту среду в матче против «Атланты», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Центровой «волков» Таунс не играет с 28 ноября из-за растяжения правой икроножной мышцы. Изначально сообщалось, что игрок пропустит 4-6 недель и вернется в строй в январе. В 21 матче этого сезона Таунс набирал в среднем 20,8 очка при 50,5% с игры, делал 8,2 подбора и 5,3 передачи за встречу.

Защитник Эдвардс получил травму правого голеностопного сустава во время матча с «Чикаго» 17 марта. В нынешнем сезоне первый номер драфта-2020 набирает 24,7 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи в среднем за матч при 46% с игры. 

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2 комментария

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Tim Timson
пусть начнут оба с бенча. после такой победы и Принса)
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Вадим Дзахоев
Во время матча казалось, что Эдвардс выбыл надолго, но, по-видимому, обошлось, к счастью
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