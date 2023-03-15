Карл-Энтони Таунс вернется в строй в ближайшие недели

Ожидается, что центровой «Миннесоты» вернется в строй в ближайшие недели, сообщает официальный сайт клуба.

Таунс выбыл 28 ноября из-за растяжения правой икроножной мышцы. Изначально сообщалось, что игрок пропустит 4-6 недель и вернется в строй в январе.

По словам клуба, игрок продолжает показывать прогресс в восстановлении и участвует в тренировках.

В 21 матче этого сезона Таунс набирал в среднем 20,8 очка при 50,5% с игры, делал 8,2 подбора и 5,3 передачи за игру.

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