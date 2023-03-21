Центровой «Миннесоты» объяснил свое затянувшееся отсутствие, связанное с полученной в ноябре травмой икроножной мышцы.

Выяснилось, что у Таунса в конце января возникло «серьезное осложнение» в процессе восстановления от травмы. Баскетболист не стал уточнять, что конкретно пошло не так.

Таунс пропустил уже 51 матч сезона НБА, но надеется на скорое возвращение по ходу текущего сезона.

«У меня хороший настрой, этот день обязательно наступит. Можно сказать, что я уже начинаю видеть свет в конце тоннеля», – заявил Таунс.

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