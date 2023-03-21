У Карла-Энтони Таунса в январе возникло осложнение после травмы. Он пропустил 51 матч, но надеется на скорое возвращение

Теги травмы Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс объяснил свое затянувшееся отсутствие, связанное с полученной в ноябре травмой икроножной мышцы.

Выяснилось, что у Таунса в конце января возникло «серьезное осложнение» в процессе восстановления от травмы. Баскетболист не стал уточнять, что конкретно пошло не так.

Таунс пропустил уже 51 матч сезона НБА, но надеется на скорое возвращение по ходу текущего сезона.

«У меня хороший настрой, этот день обязательно наступит. Можно сказать, что я уже начинаю видеть свет в конце тоннеля», – заявил Таунс.

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1 комментарий

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jayc
С Гобером так и не сыгрались. В момент когда важна каждая победа это будет болезненно
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