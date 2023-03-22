Стэн Ван Ганди: «Дуэйн Уэйд – лучший игрок для последнего броска в конце матча»
Бывший главный тренер «Майами» Стэн Ван Ганди рассказал, как Дуэйн Уэйд забросил победный мяч в своем первом в карьере матче плей-офф.
«В своем первом матче плей-офф Дуэйн Уэйд забросил победный мяч через Бэрона Дэвиса.
Я всегда это говорил и готов поспорить с кем угодно, Дуэйн Уэйд – лучший игрок для последнего броска в конце матча, которого я когда-либо видел.
Я знаю, что я предвзят. Но дело в том, что Дуэйн Уэйд не только бросает с высоким процентом в таких ситуациях, он не оставляет сопернику времени на ответный бросок. Он был новичком в своем первом матче плей-офф, и он оставил им 0,3 секунды.
Помню, как после игры он сказал мне что о том, что в решающий момент я доверил мяч новичку. Я ответил, что доверил мяч не новичку, а лучшему игроку», – рассказал Ван Ганди.
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