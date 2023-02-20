«Все этого ожидали, даже я». Дуэйн Уэйд думал, что станет совладельцем «Майами»

Трехкратный чемпион в составе « », ныне совладелец «Юты» сам удивлен, что присоединился к группе владельцев «Джаз», а не «Хит».

«Я думаю, что все этого ожидали, верно? Даже я в какой-то момент ожидал этого, но жизнь есть жизнь. Всякое случается», – сказал Уэйд в интервью форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину во время Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта