«Все этого ожидали, даже я». Дуэйн Уэйд думал, что станет совладельцем «Майами»

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Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами», ныне совладелец «Юты» Дуэйн Уэйд сам удивлен, что присоединился к группе владельцев «Джаз», а не «Хит».

«Я думаю, что все этого ожидали, верно? Даже я в какой-то момент ожидал этого, но жизнь есть жизнь. Всякое случается», – сказал Уэйд в интервью форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину во время Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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