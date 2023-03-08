Транс-дочь Дуэйна Уэйда дебютировала на подиуме в Париже

15-летняя трансгендерная дочь легенды НБА Дуэйна Уэйда, Зайя, во вторник впервые вышла на подиум на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже.

Уэйд и его жена Габриэль Юнион присутствовали на показе в первом ряду. Позже в соцсетях появилось видео, как бывший баскетболист поздравляет дочь с дебютом, крепко обнимает, говорит слова поддержки и едва не плачет.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник