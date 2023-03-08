Транс-дочь Дуэйна Уэйда дебютировала на подиуме в Париже

Теги Дуэйн Уэйд НБА видео фото Баскетбол

15-летняя трансгендерная дочь легенды НБА Дуэйна Уэйда, Зайя, во вторник впервые вышла на подиум на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже.

Уэйд и его жена Габриэль Юнион присутствовали на показе в первом ряду. Позже в соцсетях появилось видео, как бывший баскетболист поздравляет дочь с дебютом, крепко обнимает, говорит слова поддержки и едва не плачет.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник

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12 комментариев

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morozovvasya
В WNBA хорошие перспективы у неё ;)
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Джонни-массажист
Когда надел батину куртку,а батя и не против.....Ведь он же Батя....
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sloyko
эх, родила царица в ночь....
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Vitto
Ответ Sonder
Не удивлен, что с приходом Де Сантиса Уэйд свалил в ЛА
Сомневаюсь что в ДеСантисе дело.
+1
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Анастасия Прудникова
Ответ Serzhique
Так это дочь или сын? А то я уже потерялся в этих западных гендерах
Биологически сын, а считает себя дочкой. Не знаю, что в мозгах должно повернуться, чтобы так думать, но, в любом случае, судить не буду, я не Господь Бог.
+7
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Vitto
Симпатичный черный трап.
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Ал Б
Какое отношение это недоразумение имеет к НБА?
+2
-2
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Sonder
Не удивлен, что с приходом Де Сантиса Уэйд свалил в ЛА
+1
0
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Арсен Венгер (копия)
Интересно, Мбаппе присутствовал на неделе моды
+1
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Asanov
Они ещё же пытаются быть gangsta....
П.С. Я в целом про баскетболистов НБА
+2
-3
-1
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Serzhique
Так это дочь или сын? А то я уже потерялся в этих западных гендерах
+9
-1
+8
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Саша Казенкинский
Отлично!
+2
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+2
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