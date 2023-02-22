Пол Пирс: «В Зале славы не должно быть игроков без титула»

Чемпион НБА в составе « » (2008) выразил мнение, что в Зал славы должны попадать только те, кто выигрывал титул.

«Даже не уверен, что хотел бы попасть в Зал славы, не будь у меня чемпионского перстня. Мы говорим о лучших из лучших, о высочайшем командном достижении. Я считаю, что это должно быть обязательным условием, которое позволяет попасть сюда. Здесь не должно быть игроков без титула, но это только мое мнение», – заявил Пирс.

В список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году вошли прославленные игроки, чемпионы НБА Дуэйн Уэйд, , и , а также легендарный тренер .

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