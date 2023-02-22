Пол Пирс: «В Зале славы не должно быть игроков без титула»
Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Пол Пирс выразил мнение, что в Зал славы должны попадать только те, кто выигрывал титул.
«Даже не уверен, что хотел бы попасть в Зал славы, не будь у меня чемпионского перстня. Мы говорим о лучших из лучших, о высочайшем командном достижении. Я считаю, что это должно быть обязательным условием, которое позволяет попасть сюда. Здесь не должно быть игроков без титула, но это только мое мнение», – заявил Пирс.
В список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году вошли прославленные игроки, чемпионы НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович.
А не истина.
В другом комментарии написали все про его достижения и влияние на баскет.
До этого имел 24-58.
Он может так говорить. )) Это его мнение.
КД про таких недавно всё верно сказал. Все эти Пирсы, Пэркинсы и прочие белые зарабатывают себе на жизнь ложью. Они говорят то, что будет вызывать отклик толпы. А такое высказывание обязательно его вызовет
задрали форсить свои гайки, сам получил одну и усе теперь, король вечеринки?)