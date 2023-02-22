Пол Пирс: «В Зале славы не должно быть игроков без титула»

Теги Бостон Пол Пирс Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер Грегг Попович НБА Зал славы Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Пол Пирс выразил мнение, что в Зал славы должны попадать только те, кто выигрывал титул.

«Даже не уверен, что хотел бы попасть в Зал славы, не будь у меня чемпионского перстня. Мы говорим о лучших из лучших, о высочайшем командном достижении. Я считаю, что это должно быть обязательным условием, которое позволяет попасть сюда. Здесь не должно быть игроков без титула, но это только мое мнение», – заявил Пирс.

В список финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году вошли прославленные игроки, чемпионы НБА Дуэйн Уэйд, Дирк НовицкиПау Газоль и Тони Паркер, а также легендарный тренер Грегг Попович.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

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23 комментария

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Друг Писателя
Ответ Lay's
Точно, ща Айверсона, Яо Мина, Баркли на выход попросят) задрали форсить свои гайки, сам получил одну и усе теперь, король вечеринки?)
"Айверсона, Яо Мина, Баркли на выход попросят)" - Они и на Зал Славы не наиграли. У каждого были или была серьезная игровая проблема.
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Друг Писателя
Ответ Cash_flow
Это высказывание не заслуживает никакого обсуждения даже. Увы, это обязательно будут обсуждать. КД про таких недавно всё верно сказал. Все эти Пирсы, Пэркинсы и прочие белые зарабатывают себе на жизнь ложью. Они говорят то, что будет вызывать отклик толпы. А такое высказывание обязательно его вызовет
Тогда по такой логике, нахрен вообще за чемпионство бороться и Зал Славы нужен? Там должны быть лучшие из лучших. Если за 10 или 20 лет не смог взять "гайку", то тебе там не место. Не стоит путать приз зрительских симпатий с пантеоном великих. В этом плане Пол Пирс прав. Как бы кому это не нравилось. Тоже считаю странным что там есть люди без перстня.
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vzi
Пол Пирс - это ложь!
А не истина.
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Эзотерический Фундаменталист
Для прокурившего на пенсии мозги Пирса, вообще может оказаться шоком, что в зале славы есть люди с 0 матчей в НБА.
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vzi
Ответ __*Rain*__
Яо там точно не должно быть
С чего бы это?
В другом комментарии написали все про его достижения и влияние на баскет.
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Tumypu4
Ответ __*Rain*__
Яо там точно не должно быть
Если даже опустить, что он 5 раз all-nba и 8 all star, то по уровню влияния на баскетбол в мире он где-то в топ 5 за всю историю.
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Elnur Aliyev
В времена до "решений" и "объединений" нн всем великим везло иметь конкурентную команду. Кто знает, если бы тогда люди "перевозили таланты", может быть и великих чемпионов было бы больше.
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Дмитрий Кутузов
В таком случае игроки не должны организовывать большие трио, суперкоманды и тд.
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__*Rain*__
Ответ Lay's
Точно, ща Айверсона, Яо Мина, Баркли на выход попросят) задрали форсить свои гайки, сам получил одну и усе теперь, король вечеринки?)
Яо там точно не должно быть
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Andraey
Знатно накинул.
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Oktay Ibrahimov
Ответ Cash_flow
Это высказывание не заслуживает никакого обсуждения даже. Увы, это обязательно будут обсуждать. КД про таких недавно всё верно сказал. Все эти Пирсы, Пэркинсы и прочие белые зарабатывают себе на жизнь ложью. Они говорят то, что будет вызывать отклик толпы. А такое высказывание обязательно его вызовет
Truth, btw
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ДИКАНЬ
Он сам и с гайкой под вопросом))
+1
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Kemal Gul
Ну что ж, вычеркиваем из зала славы Айверсона, Стоктона, Мэлоуна, Баркли и других, и включаем туда, наконец, Великого Александра Кауна!
+4
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xjapan
Ой блин, наковырял один титул, когда команду пополнили два будущих ХОФа. Я помню Бостон до прихода Гарнетта и Аллена, но с Пирсом - болтались внизу таблицы. Дончич вон в соло тащит, Леброн тащил, Йокич, Айверсон, да много кто, но только не Пирс. По этой логике его тоже не должно быть в зале славы.
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udod
хоть я и за Селтикс, но давно понятно, что Пол Пирс классный игрок, и глупый человек
+7
0
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Cubs-V
1 титул. К которому перешел КД и Аллен.
До этого имел 24-58.
Он может так говорить. )) Это его мнение.
+4
0
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Maverick_388
Пол Пирс сказал глупость. Просто не обращаем на него внимание ))
+3
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+3
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Cash_flow
Ответ Yerkebulan
Не могу представить Стоктона, Мэлоуна, Баркли, Юинга и многих других вне Зала Славы. Да баскетбол командная игра, однако не всем удается выиграть титул.От этого они не становятся менее выдающимися игроками
Это высказывание не заслуживает никакого обсуждения даже. Увы, это обязательно будут обсуждать.

КД про таких недавно всё верно сказал. Все эти Пирсы, Пэркинсы и прочие белые зарабатывают себе на жизнь ложью. Они говорят то, что будет вызывать отклик толпы. А такое высказывание обязательно его вызовет
+2
-2
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Sonder
да даже говорить ниче не хочется, Пирс просто не может перестать позориться
+3
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demx
Сам то Пирс в одной травме Байнума от Зала славы.
+6
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Мэлоун, Стоктон, Баркли, Айверсон, Юинг - все вон из зала. Вам Пол Пирс сказал. У вас нет титулов
+12
-1
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Lay's
Точно, ща Айверсона, Яо Мина, Баркли на выход попросят)

задрали форсить свои гайки, сам получил одну и усе теперь, король вечеринки?)
+26
0
+26
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Yerkebulan
Не могу представить Стоктона, Мэлоуна, Баркли, Юинга и многих других вне Зала Славы. Да баскетбол командная игра, однако не всем удается выиграть титул.От этого они не становятся менее выдающимися игроками
+22
0
+22
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