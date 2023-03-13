Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам с командой

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс показывает заметный прогресс в восстановлении после растяжения икроножной мышцы.

«На днях он был на тренировке и сделал несколько бросков. Как мне сказали, он все ближе к возвращению. Точной даты пока нет.

Тот факт, что он вернулся на площадку – это большой шаг вперед для него», – рассказала ведущая ESPN Рамона Шелберн.

Таунс травмировался в конце ноября прошлого года. Изначально сообщалось, что игрок пропустит 4-6 недель и вернется в строй в январе.

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