Инсайдер Марк Джей Спирс: «Больше не голосую за награды НБА, потому что надо указывать свое имя»

Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс признался, что больше не участвует в голосовании за награды НБА, потому что голосование перестало быть анонимным.

«Больше не голосую. Мне было неудобно голосовать за награды, которые влияют на зарплаты, и указывать свое имя. Я называю это «Правилом Ховарда Бека» (он настаивал на том, чтобы журналисты указывали свое имя для прозрачности). Но во многом из-за этого мне стало сложно голосовать.

Помню, как один тренер НБА сказал мне: «Тебе лучше голосовать за , а не за , потому что Джеймс Харден чаще дает тебе интервью. Он увидит, кто голосовал за него, и если ты не проголосуешь за него, он будет игнорировать тебя.

Один игрок, имя которого я не стану называть, признался мне: «Такой-то журналист не проголосовал за меня, но все время просит интервью. Я ему отказываю», – рассказал Спирс.

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