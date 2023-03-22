Инсайдер Марк Джей Спирс: «Больше не голосую за награды НБА, потому что надо указывать свое имя»
Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс признался, что больше не участвует в голосовании за награды НБА, потому что голосование перестало быть анонимным.
«Больше не голосую. Мне было неудобно голосовать за награды, которые влияют на зарплаты, и указывать свое имя. Я называю это «Правилом Ховарда Бека» (он настаивал на том, чтобы журналисты указывали свое имя для прозрачности). Но во многом из-за этого мне стало сложно голосовать.
Помню, как один тренер НБА сказал мне: «Тебе лучше голосовать за Джеймса Хардена, а не за Расселла Уэстбрука, потому что Джеймс Харден чаще дает тебе интервью. Он увидит, кто голосовал за него, и если ты не проголосуешь за него, он будет игнорировать тебя.
Один игрок, имя которого я не стану называть, признался мне: «Такой-то журналист не проголосовал за меня, но все время просит интервью. Я ему отказываю», – рассказал Спирс.
Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
Комментарии