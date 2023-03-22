Кайри Ирвинг о решении покинуть «Бостон» в 2019 году: «Когда умер дедушка, весь мой мир перевернулся»

Разыгрывающий « » рассказал, почему в 2019 году он передумал и не стал подписывать новый контракт с « ».

«Во время моего второго сезона за «Бостон» я потерял дедушку. Это был первый раз, когда я потерял кого-то очень близкого, не считая мамы и бабушки, которые умерли, когда я был маленьким.

Находясь в Бостоне, вдали от дома, я не мог получить необходимую мне эмоциональную поддержку. Я чувствовал себя одиноким, хотя был не одинок. Я мало общался с людьми и недостаточно открывался им.

За неделю до смерти дедушки я был твердо уверен, что останусь в «Бостоне». Но потом дедушка умер, и весь мой мир перевернулся, и я не думаю, что кто-то это понял. Ни болельщики «Селтикс», ни болельщики , абсолютно никто», – сказал Ирвинг.

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