Кайри Ирвинг о решении покинуть «Бостон» в 2019 году: «Когда умер дедушка, весь мой мир перевернулся»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал, почему в 2019 году он передумал и не стал подписывать новый контракт с «Бостоном».
«Во время моего второго сезона за «Бостон» я потерял дедушку. Это был первый раз, когда я потерял кого-то очень близкого, не считая мамы и бабушки, которые умерли, когда я был маленьким.
Находясь в Бостоне, вдали от дома, я не мог получить необходимую мне эмоциональную поддержку. Я чувствовал себя одиноким, хотя был не одинок. Я мало общался с людьми и недостаточно открывался им.
За неделю до смерти дедушки я был твердо уверен, что останусь в «Бостоне». Но потом дедушка умер, и весь мой мир перевернулся, и я не думаю, что кто-то это понял. Ни болельщики «Селтикс», ни болельщики НБА, абсолютно никто», – сказал Ирвинг.
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
и как вы там выгребаете на личном плане - это ваше, личное, есть друзья для этого, на худой конец плакальщики за деньги - психологи. напихивать за непонимание болелам - ну такое себе занятие.