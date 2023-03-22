Валанчюнас о шансах Ясикявичюса возглавить команду НБА: «Он способен на все»

Центровой «Нового Орлеана» оценил шансы литовского главного тренера «Барселоны» возглавить команду .

«У Ясикявичюса дела идут хорошо. Его команда всегда среди лидеров и национального чемпионата, он баскетбольный гений.

Ясикявичюс – фантастический тренер. Он способен на все, и у него есть возможность попасть в любую лигу, в которую он захочет», – сказал Валанчюнас.

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