Валанчюнас о шансах Ясикявичюса возглавить команду НБА: «Он способен на все»

Теги Шарунас Ясикявичюс Новый Орлеан Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Йонас Валанчюнас Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас оценил шансы литовского главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса возглавить команду НБА.

«У Ясикявичюса дела идут хорошо. Его команда всегда среди лидеров Евролиги и национального чемпионата, он баскетбольный гений.

Ясикявичюс – фантастический тренер. Он способен на все, и у него есть возможность попасть в любую лигу, в которую он захочет», – сказал Валанчюнас.

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