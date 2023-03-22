Валанчюнас о шансах Ясикявичюса возглавить команду НБА: «Он способен на все»
Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас оценил шансы литовского главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса возглавить команду НБА.
«У Ясикявичюса дела идут хорошо. Его команда всегда среди лидеров Евролиги и национального чемпионата, он баскетбольный гений.
Ясикявичюс – фантастический тренер. Он способен на все, и у него есть возможность попасть в любую лигу, в которую он захочет», – сказал Валанчюнас.
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