«Клипперс» серьезно обеспокоены травмой Пола Джорджа

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Клипперс» серьезно обеспокоены травмой форварда .

«Джорджу предстоит дополнительное обследование. Он покинул арену на костылях, в кресле-каталке. В «Клипперс» серьезно обеспокоены тем, что это серьезная травма», – сказал Чарания.

Джордж травмировал правое колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом.

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