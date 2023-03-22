«Клипперс» серьезно обеспокоены травмой Пола Джорджа
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Клипперс» серьезно обеспокоены травмой форварда Пола Джорджа.
«Джорджу предстоит дополнительное обследование. Он покинул арену на костылях, в кресле-каталке. В «Клипперс» серьезно обеспокоены тем, что это серьезная травма», – сказал Чарания.
Джордж травмировал правое колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Сколько не береги звёзд. Контактный вид спорта, можно травму получить на ровном месте
Просто несчастный случай
PS У них был ШАНС в пузыре в полном составе, отдохнувшими выиграть, и там все пошло не так...