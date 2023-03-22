«Клипперс» серьезно обеспокоены травмой Пола Джорджа

Теги травмы Клипперс НБА Пол Джордж Шэмс Чарания Баскетбол

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Клипперс» серьезно обеспокоены травмой форварда Пола Джорджа.

«Джорджу предстоит дополнительное обследование. Он покинул арену на костылях, в кресле-каталке. В «Клипперс» серьезно обеспокоены тем, что это серьезная травма», – сказал Чарания.

Джордж травмировал правое колено, неудачно приземлившись после столкновения с форвардом «Оклахомы» Лугенцом Дортом.

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10 комментариев

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Xell
Ответ ygcn5c2ty9
Выглядело ужасно, здоровья! Такая надежда была, что Клипперс здоровые в по зайдут
Не ври. Это клипперс))
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DENBO
Ответ lecter666999
Взять Джорджа и Леонарда как суперзвёзд и надеятся в современной НБА дожить до конца сезона без травм??? Ну это не проклятье, а просто логичное событие. PS У них был ШАНС в пузыре в полном составе, отдохнувшими выиграть, и там все пошло не так...
У них почти получилось) Да и эпизод с травмой Джорджа - тотальная невезуха.
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Swhat
Ну вот и не состоятельность лоадменеджмента.
Сколько не береги звёзд. Контактный вид спорта, можно травму получить на ровном месте
+5
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+5
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Александр -
Ответ lecter666999
Взять Джорджа и Леонарда как суперзвёзд и надеятся в современной НБА дожить до конца сезона без травм??? Ну это не проклятье, а просто логичное событие. PS У них был ШАНС в пузыре в полном составе, отдохнувшими выиграть, и там все пошло не так...
Та при чем тут травматы?! Вы момент видели? Ему тупо влетели в ногу!!! При чем тут его или кавая травматизм?!!!
Просто несчастный случай
+2
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+2
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lecter666999
Ответ DENBO
"Клипперс" прокляты... Жаль, могли бы пошуметь в ПО, если бы дошли здоровыми в первый раунд. Очередной слитый сезон(
Взять Джорджа и Леонарда как суперзвёзд и надеятся в современной НБА дожить до конца сезона без травм??? Ну это не проклятье, а просто логичное событие.
PS У них был ШАНС в пузыре в полном составе, отдохнувшими выиграть, и там все пошло не так...
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yesnil
Сложно верить в чудо (( но верю
+3
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+3
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DENBO
"Клипперс" прокляты... Жаль, могли бы пошуметь в ПО, если бы дошли здоровыми в первый раунд. Очередной слитый сезон(
+1
-1
0
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Александр -
Нога страшно выгнулась
+3
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+3
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khali
Никогда не случалось и вот опять! Здоровья, старина!
+6
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+6
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ygcn5c2ty9
Выглядело ужасно, здоровья! Такая надежда была, что Клипперс здоровые в по зайдут
+6
0
+6
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