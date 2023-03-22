НБА «понизила» судью Бена Тэйлора после комментария Фреда Ванвлита

Эксперт Том Хаберстро заметил, что НБА фактически понизила судью Бена Тэйлора в должности после недавнего комментария разыгрывающего « » о работе 37-летнего арбитра.

В последних пяти матчах, на которых работал Тэйлор, он только один раз был назначен старшим судьей и четыре раза – вторым судьей. В предыдущих 52 матчах этого сезона Тэйлор был главным судьей 41 раз.

После матча «Торонто» с «Клипперс» (100:108) 8 марта Ванвлит резко высказался о работе Тэйлора, после чего был оштрафован на 30 000 долларов.

«Большинство судей стараются. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и такие, которым нравится быть мудаками и портить игру.

Меня оштрафуют, я не против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня чертовски ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – сказал Ванвлит.

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?