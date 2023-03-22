Джа Морэнт: «Сейчас моя задача – быть ответственнее и умнее»

Разыгрывающий « » Джа Морэнт рассказал, какие выводы он сделал из ситуации с дисквалификацией.

«Очевидно, что в прошлом я совершал ошибки, которые привлекали много негативного внимания — не только ко мне, но и к моей семье, моей команде, клубу — и я очень сожалею об этом.

Поэтому моя задача сейчас, как я уже сказал, быть ответственнее, умнее и больше не делать ничего, что приводило бы к таким последствиям.

Сейчас я сосредоточен на процессе изменения самого себя к лучшему. Если мне удастся это сделать, это поможет не только мне, но и всем, кто меня окружает», – сказал Морэнт.

Морэнт был отстранен на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. Он отбыл дисквалификацию. Лидер «Гризлис» может вернуться на площадку в домашней встрече с «Хьюстоном» в среду.

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