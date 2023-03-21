Джа Морэнт: «У меня нет проблем с алкоголем и никогда не было»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт впервые после окончания дисквалификации пообщался с журналистами.

Игрок заявил, что психологическая помощь, за которой он ездил во Флориду, не имела никакого отношения к алкоголю и предназначалась для того, чтобы научиться справляться со стрессом.

«У меня нет проблем с алкоголем и никогда не было.

Я ездил во Флориду за консультацией, чтобы научиться справляться со стрессом в положительном смысле», – сказал Морэнт.

Морэнт был отстранен на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. Он отбыл дисквалификацию. Лидер «Гризлис» может вернуться на площадку в домашней встрече с «Хьюстоном» в среду.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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4 комментария

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osipovdmitry
Джа, пожалуйста, заткни всех. Подтверди лояльный дисквал
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Александр Спирин
*Джа Морэнт: «У меня нет проблем с алкоголем и никогда не было. Мы с ним с детства кореша».
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Дмитрий Сологубов
У меня тоже.Просто люблю я выпить.Проблем нет, мы с ним дружим.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну Морэнт прав, с его финансами никаких проблем с бухлом, оружием, стрипухами и т.д быть не может, все всегда под боком
+7
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+7
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