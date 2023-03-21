Джа Морэнт: «У меня нет проблем с алкоголем и никогда не было»

Разыгрывающий « » Джа Морэнт впервые после окончания дисквалификации пообщался с журналистами.

Игрок заявил, что психологическая помощь, за которой он ездил во Флориду, не имела никакого отношения к алкоголю и предназначалась для того, чтобы научиться справляться со стрессом.

«У меня нет проблем с алкоголем и никогда не было.

Я ездил во Флориду за консультацией, чтобы научиться справляться со стрессом в положительном смысле», – сказал Морэнт.

Морэнт был отстранен на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. Он отбыл дисквалификацию. Лидер «Гризлис» может вернуться на площадку в домашней встрече с «Хьюстоном» в среду.

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