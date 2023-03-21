Диллон Брукс: «Джа Морэнт хочет выходить со скамейки запасных»

Форвард « » рассказал, что Джа Морэнт высказал готовность выходить со скамейки запасных, учитывая хорошее выступление команды в его отсутствие.

«Я сказал: «Черта с два».

Ты слишком хороший игрок. Ты двигатель этой команды. Нам нужно, чтобы ты тренировался и привыкал к своей роли. Твоя задача – брать на себя игру во второй половине матча, кричать на всех, забивать данки, показывать зрелищную игру, раздавать передачи и быть лидером. Тебе нечего нам доказывать», – сказал Брукс.

Морэнт пропустил 9 матчей из-за дисквалификации за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. В его отсутствие «Гризлис» выиграли 6 матчей из 9.

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