Диллон Брукс: «Джа Морэнт хочет выходить со скамейки запасных»

Теги Мемфис НБА Диллон Брукс Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс рассказал, что Джа Морэнт высказал готовность выходить со скамейки запасных, учитывая хорошее выступление команды в его отсутствие.

«Я сказал: «Черта с два».

Ты слишком хороший игрок. Ты двигатель этой команды. Нам нужно, чтобы ты тренировался и привыкал к своей роли. Твоя задача – брать на себя игру во второй половине матча, кричать на всех, забивать данки, показывать зрелищную игру, раздавать передачи и быть лидером. Тебе нечего нам доказывать», – сказал Брукс.

Морэнт пропустил 9 матчей из-за дисквалификации за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. В его отсутствие «Гризлис» выиграли 6 матчей из 9.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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8 комментариев

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BT
А пистолет кто показывать будет? Можно посменно в команде организовать, типа дежурств. Стрип-клуб с пистолетом - дисквал - основа. Брукс следующий.
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Killmeporch
Ответ Maturmalai
Ну с жизненными ценностями чувака родители не до конца правильно сориентировали, но играет он акуэнно.
ну я в первую очередь про его игровые качества, а что он там вне баскетбола делает как то глубоко фиолетово
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Maturmalai
Ответ Killmeporch
согласен с тобой, не правильно понял просто) а то тут принято тупо хейтить чувака
Ну с жизненными ценностями чувака родители не до конца правильно сориентировали, но играет он акуэнно.
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Killmeporch
Ответ Maturmalai
Джа Морант со скамьи = маразм.
согласен с тобой, не правильно понял просто) а то тут принято тупо хейтить чувака
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Maturmalai
Ответ Killmeporch
в чем именно? Поддержали своего лидера, в чем проблема?
Джа Морант со скамьи = маразм.
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Killmeporch
Ответ Maturmalai
Маразм крепчал
в чем именно? Поддержали своего лидера, в чем проблема?
+2
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Марсель Объелся
Ну с Джа у Мемфиса побольше шансов на успех чем с Таюсом Джонсом
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Maturmalai
Маразм крепчал
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