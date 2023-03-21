Звездные разыгрывающие (« ») и (« ») тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в понедельник.

«Гризлис» победили со счетом 112:108. Морэнт пропустил встречу, он появился на арене впервые после инцидента с пистолетом, за который получил 8-матчевую дисквалификацию.

Ирвинг ранее по ходу сезона также получал дисквалификацию от за публикацию сообщения антисемитского характера.

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