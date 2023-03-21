Кайри Ирвинг и Джа Морэнт тепло поприветствовали друг друга после матча в Мемфисе
Звездные разыгрывающие Кайри Ирвинг («Даллас») и Джа Морэнт («Мемфис») тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в понедельник.
«Гризлис» победили со счетом 112:108. Морэнт пропустил встречу, он появился на арене впервые после инцидента с пистолетом, за который получил 8-матчевую дисквалификацию.
Ирвинг ранее по ходу сезона также получал дисквалификацию от НБА за публикацию сообщения антисемитского характера.
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