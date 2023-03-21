Кайри Ирвинг и Джа Морэнт тепло поприветствовали друг друга после матча в Мемфисе

Теги Даллас Мемфис НБА видео Кайри Ирвинг Джа Морэнт Баскетбол

Звездные разыгрывающие Кайри ИрвингДаллас») и Джа МорэнтМемфис») тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в понедельник.

«Гризлис» победили со счетом 112:108. Морэнт пропустил встречу, он появился на арене впервые после инцидента с пистолетом, за который получил 8-матчевую дисквалификацию.

Ирвинг ранее по ходу сезона также получал дисквалификацию от НБА за публикацию сообщения антисемитского характера.

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7 комментариев

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vlasovsport
Тепло поприветствовали друга-друга. Ирвинг рассказал антисемитский анекдот, Морент помахал пистолетом...
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терминатор киборгов
"ТАРАКАНЫ Кайри Ирвинга и Джа Морэнта тепло поприветствовали друг друга после матча"

так правильней
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Алексей Иванов
Два Святых Грааля, нынешней НБА.
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quznez
какая смена подрастает, "а ведь этому их никто не учил".
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Петр Петров
Бибо и Боба
+8
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FS19
Дурак дурака видит издалека.
+5
-2
+3
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zippa
Спасибо, что отвлёк их внимание, бро
+4
0
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