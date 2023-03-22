Тэйлор Дженкинс: «Ожидаем, что Джа Морэнт сыграет завтра»

По словам главного тренера « » , разыгрывающий команды Джа Морэнт, скорее всего, вернется в состав в матче против « » в среду.

«Мы ожидаем, что он сыграет завтра», – цитирует тренера журналист ESPN Тим Макмэн.

Морэнт пропустил 9 матчей из-за дисквалификации за демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. В его отсутствие команда выиграла 6 матчей из 9.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры