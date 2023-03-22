Тэйлор Дженкинс: «Ожидаем, что Джа Морэнт сыграет завтра»
По словам главного тренера «Мемфиса» Тэйлора Дженкинса, разыгрывающий команды Джа Морэнт, скорее всего, вернется в состав в матче против «Хьюстона» в среду.
«Мы ожидаем, что он сыграет завтра», – цитирует тренера журналист ESPN Тим Макмэн.
Морэнт пропустил 9 матчей из-за дисквалификации за демонстрацию оружия во время прямого эфира в соцсети. В его отсутствие команда выиграла 6 матчей из 9.
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