У звезды «Нового Орлеана» появилась новая большая татуировка.

На спине Зайона теперь выбиты слова «Mount Zion» с буквой «t» в виде креста.

Уильямсон из-за травм провел всего 29 матчей в сезоне-22/23, но, как ожидается, 22-летний баскетболист успеет восстановиться до начала плей-офф НБА.

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Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Фото: Anthony Michaels