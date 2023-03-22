У Зайона Уильямсона появилась новая большая татуировка на спине

Теги светская хроника Новый Орлеан НБА фото Зайон Уильямсон Баскетбол

У звезды «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона появилась новая большая татуировка.

На спине Зайона теперь выбиты слова «Mount Zion» с буквой «t» в виде креста.

Уильямсон из-за травм провел всего 29 матчей в сезоне-22/23, но, как ожидается, 22-летний баскетболист успеет восстановиться до начала плей-офф НБА.

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9 комментариев

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Райли Карри
Я так понимаю татуировка имеет символический характер, а буква t в виде креста значит - завершение карьеры.
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гилберт
Я думал гамбургер набил.
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kaimussen
Ничего не травмировал, пока набивал?
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boller_73
Через год "M o u n t Z i o n"
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everyday4768
Надо было ведерко кфс там вытатуировать…
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Daishi
Ответ wallenberg
Эх, вместо того чтобы партаки бить - лучше бы подумал как хотя бы разок за карьеру один полноценный сезон отыграть без травм.
Ну вот он подумал и нанес защитные святые письмена на себя. :)
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artcity
Большая спина - большая татуировка - большой банковский счёт...
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wallenberg
Эх, вместо того чтобы партаки бить - лучше бы подумал как хотя бы разок за карьеру один полноценный сезон отыграть без травм.
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Паскаль Шимбонда
Гора, сложенная песчаником, видимо)
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