У Зайона Уильямсона появилась новая большая татуировка на спине
У звезды «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона появилась новая большая татуировка.
На спине Зайона теперь выбиты слова «Mount Zion» с буквой «t» в виде креста.
Уильямсон из-за травм провел всего 29 матчей в сезоне-22/23, но, как ожидается, 22-летний баскетболист успеет восстановиться до начала плей-офф НБА.
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Фото: Anthony Michaels
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