Рэпер Fat Joe подарил Зайону Уильямсону бриллиантовую цепочку

Известный американский рэпер Fat Joe решил сделать подарок форварду «Нового Орлеана» перед возвращением игрока в строй.

22-летний Зайон, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы, вчера вышел на площадку в первой игре сезона, в которой «Пеликанс» победили «Нетс» со счетом 130:108. Уильямсон набрал 25 очков, сделал 9 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.

Перед матчем баскетболист получил дорогой подарок от Fat Joe. Цепочка с надписью «Terror Squad» сделана из золота и бриллиантов.

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