Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл раскритиковал судей, которые, как он считает, оберегают форварда «Нового Орлеана» .

«В одном из эпизодов он просто снес нашего парня. Мы играем в баскетбол, Зайон в американский футбол», – заявил Расселл после матча между командами в среду.

«Пеликанс» в ответил выложили 10-секундное видео с Уильямсоном, который бросает футбольный мяч.

Пост подписан словами «Зайон играет в футбол».

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