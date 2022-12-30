«Пеликанс» ответили Расселлу, который сказал, что Зайон «играет в американский футбол»
Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл раскритиковал судей, которые, как он считает, оберегают форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.
«В одном из эпизодов он просто снес нашего парня. Мы играем в баскетбол, Зайон в американский футбол», – заявил Расселл после матча между командами в среду.
«Пеликанс» в ответил выложили 10-секундное видео с Уильямсоном, который бросает футбольный мяч.
Пост подписан словами «Зайон играет в футбол».
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Фото: «Новый Орлеан»
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