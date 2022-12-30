«Пеликанс» ответили Расселлу, который сказал, что Зайон «играет в американский футбол»

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА фото судьи соцсети Д’Анджело Расселл Зайон Уильямсон Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл раскритиковал судей, которые, как он считает, оберегают форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

«В одном из эпизодов он просто снес нашего парня. Мы играем в баскетбол, Зайон в американский футбол», – заявил Расселл после матча между командами в среду.

«Пеликанс» в ответил выложили 10-секундное видео с Уильямсоном, который бросает футбольный мяч.

Пост подписан словами «Зайон играет в футбол».

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Фото: «Новый Орлеан»

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