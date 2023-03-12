Зайон Уильямсон успеет восстановиться к плей-офф

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон поможет своей команде в концовке регулярного чемпионата.

22-летний баскетболист успеет восстановиться до начала плей-офф, сообщает журанлист The Athletic Сэм Эймик со ссылкой на источники.

Лидер «Пеликанс» последний раз принимал участие в сезоне в игре с «Филадельфией» 3 января. Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги.

«Новый Орлеан» идет 11-м в Западной конференции с результатом 32-35. После вылета игрока команда добилась лишь 9 побед при 22 поражениях.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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5 комментариев

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kaissa
ПИ будет жарким...
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xamer 9
Подгадили травмы Зайона и Ингрема сезон для НОП. Самое светлое пятно конечно СиДжей. Будет у руководства над чем подумать в межсезонье, может стоит вокруг Макколума команду строить в будущем
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Xell
Видимо к следующему плей офф))
+4
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Sanan1908
Ответ Tim Timson
они издеваются? к какому плей-офф?))
Скорее всего следующему 😀😀 поэтому не написали конкретно
+8
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Tim Timson
они издеваются? к какому плей-офф?))
+7
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