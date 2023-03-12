Зайон Уильямсон успеет восстановиться к плей-офф

Звездный форвард «Нового Орлеана» поможет своей команде в концовке регулярного чемпионата.

22-летний баскетболист успеет восстановиться до начала плей-офф, сообщает журанлист The Athletic Сэм Эймик со ссылкой на источники.

Лидер «Пеликанс» последний раз принимал участие в сезоне в игре с «Филадельфией» 3 января. Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги.

« » идет 11-м в Западной конференции с результатом 32-35. После вылета игрока команда добилась лишь 9 побед при 22 поражениях.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает