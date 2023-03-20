«Лейкерс» хотят сохранить Руи Хатимуру. Клуб может предложить форварду 10 млн долларов в год

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Руи Хатимура Баскетбол

«Лейкерс» намерены сохранить форварда Руи Хатимуру, которого выменяли из «Вашингтона» перед дедлайном.

Как рассказал обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» могут предложить 25-летнему японскому форварду 10 миллионов долларов за сезон.

«Лейкерс» попытаются удержать его. Думаю, ему предложат исключение среднего уровня для тех, кто не платит налог на роскошь. Что-то в диапазоне два сезона и 20 миллионов или 30 на три.

Если Руи захочет больше или другая команда будет готова сделать более крупное предложение, они могут расстаться... «Лейкерс» отдали за Хатимуру три пика второго раунда, они ценят его и хотят сохранить», – сказал Буха.

В 24 матчах за «озерников» Хатимура набирает 10,0 очка и 4,5 подбора в среднем за игру.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ armageddon123456
Вы главное Ривза сохраните, и Вандербилту гарантируйте, все остальное - по остаточному принципу
ДиЛо не хотите оставить?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Ответ N-6 AlexanderX
И катану.
Харакири не катаной делается, а специальным ножом, не помню как называется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666999
Чё дурные совсем??? Он играет ровно на минималку
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ Andraey
Подозреваю, что Вашики предлагали ему больше, когда Хатимура гордо отказался...
Учитывая, что чел не прогрессирует ни по игре, ни статистически ему и эта 10-ка за радость будет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-6 AlexanderX
И катану.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Вы главное Ривза сохраните, и Вандербилту гарантируйте, все остальное - по остаточному принципу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andraey
Подозреваю, что Вашики предлагали ему больше, когда Хатимура гордо отказался...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий