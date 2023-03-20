« » намерены сохранить форварда , которого выменяли из «Вашингтона» перед дедлайном.

Как рассказал обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» могут предложить 25-летнему японскому форварду 10 миллионов долларов за сезон.

«Лейкерс» попытаются удержать его. Думаю, ему предложат исключение среднего уровня для тех, кто не платит налог на роскошь. Что-то в диапазоне два сезона и 20 миллионов или 30 на три.

Если Руи захочет больше или другая команда будет готова сделать более крупное предложение, они могут расстаться... «Лейкерс» отдали за Хатимуру три пика второго раунда, они ценят его и хотят сохранить», – сказал Буха.

В 24 матчах за «озерников» Хатимура набирает 10,0 очка и 4,5 подбора в среднем за игру.

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