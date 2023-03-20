Главный тренер « » отдал должное форварду , который в матче с «Мэджик» (111:105) набрал рекордные в карьере 35 очков.

«Остин показал свой обычный уровень. То, что он делает весь сезон. Он проявляет себя в клатче, создает проблемы для защиты со своим умением атаковать трехсекундную зону и провоцировать фолы.

Отличный матч в его исполнении. Ривз набрал 35 очков, мы нуждались в каждом из этих попаданий», – заявил Хэм.

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