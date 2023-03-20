Дарвин Хэм о 35 очках Ривза в матче с «Мэджик»: «Остин показал свой обычный уровень»

Теги Лейкерс Орландо НБА Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отдал должное форварду Остину Ривзу, который в матче с «Мэджик» (111:105) набрал рекордные в карьере 35 очков.

«Остин показал свой обычный уровень. То, что он делает весь сезон. Он проявляет себя в клатче, создает проблемы для защиты со своим умением атаковать трехсекундную зону и провоцировать фолы.

Отличный матч в его исполнении. Ривз набрал 35 очков, мы нуждались в каждом из этих попаданий», – заявил Хэм.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий