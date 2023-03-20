Дарвин Хэм о 35 очках Ривза в матче с «Мэджик»: «Остин показал свой обычный уровень»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отдал должное форварду Остину Ривзу, который в матче с «Мэджик» (111:105) набрал рекордные в карьере 35 очков.
«Остин показал свой обычный уровень. То, что он делает весь сезон. Он проявляет себя в клатче, создает проблемы для защиты со своим умением атаковать трехсекундную зону и провоцировать фолы.
Отличный матч в его исполнении. Ривз набрал 35 очков, мы нуждались в каждом из этих попаданий», – заявил Хэм.
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