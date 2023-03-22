Андре Игудула пропустит как минимум 4 недели после операции на запястье

Теги травмы Голден Стэйт Андре Игудала НБА Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала успешно перенес операцию по поводу перелома левого запястья.

Игудала будет осмотрен врачами через 4 недели.

39-летний игрок получил перелом во время матча против «Финикса» на прошлой неделе.

Подписав летом минимальный контракт, Игудала провел в сезоне всего 8 матчей, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи. Форвард пропустил первые 39 игр из-за травмы левого бедра.

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2 комментария

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Райли Карри
хорошая карьера. спасибо, андре!
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zippa
Не повезло, но зато потом из лазарета сразу в офис Воинов.
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