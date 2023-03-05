Стефен Карри и Андре Игудала, скорее всего, вернутся в строй в воскресном матче против «Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» и форвард , скорее всего, вернутся в состав команды в воскресном гостевом матче против « ».

Карри пропустил последние 11 матчей «Уорриорз» из-за травмы левой голени. Лидер «Уорриорз» получил повреждение в матче против «Далласа» 4 февраля. В этом сезоне результаты « » без Карри – 13 побед и 8 поражений.

39-летний Игудала пропустил первые 39 игр сезона из-за травмы левого бедра. Он дебютировал в сезоне 8 января, но сыграл только в трех матчах, после чего снова выбыл из-за боли в правом бедре.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?