Стефен Карри и Андре Игудала, скорее всего, вернутся в строй в воскресном матче против «Лейкерс»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард Андре Игудала, скорее всего, вернутся в состав команды в воскресном гостевом матче против «Лейкерс».
Карри пропустил последние 11 матчей «Уорриорз» из-за травмы левой голени. Лидер «Уорриорз» получил повреждение в матче против «Далласа» 4 февраля. В этом сезоне результаты «Голден Стэйт» без Карри – 13 побед и 8 поражений.
39-летний Игудала пропустил первые 39 игр сезона из-за травмы левого бедра. Он дебютировал в сезоне 8 января, но сыграл только в трех матчах, после чего снова выбыл из-за боли в правом бедре.
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