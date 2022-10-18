Андре Игудала пропустит матч с «Лейкерс» из-за травмы бедра
Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала восстанавливается после травмы левого бедра.
Ветеран не поможет «Уорриорз» в первом матче регулярного чемпионата против «Лейкерс», который состоится сегодня ночью.
Также под вопросом участие в игре форварда Патрика Болдуина. 19-летний новичок растянул большой палец правой руки.
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