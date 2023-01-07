Андре Игудала готов дебютировать в сезоне-22/23

Форвард « » готов вернуться на площадку после длительного отсутствия.

38-летний ветеран пропустил первую половину регулярного чемпионата из-за травмы левого бедра. Его дебют в нынешнем сезоне состоится в матче против « » сегодня ночью.

В прошлом сезоне Игудала провел 31 матч, набирая в среднем 4 очка, 3,3 подбора и 3,7 передачи. «Уорриорз» стали чемпионами в 4-й раз за последние 8 лет.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand