Андре Игудала готов дебютировать в сезоне-22/23

Теги травмы Голден Стэйт Орландо Андре Игудала НБА Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала готов вернуться на площадку после длительного отсутствия.

38-летний ветеран пропустил первую половину регулярного чемпионата из-за травмы левого бедра. Его дебют в нынешнем сезоне состоится в матче против «Орландо» сегодня ночью.

В прошлом сезоне Игудала провел 31 матч, набирая в среднем 4 очка, 3,3 подбора и 3,7 передачи. «Уорриорз» стали чемпионами в 4-й раз за последние 8 лет.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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3 комментария

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Welcome back Iggy ✋🏽😎
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бредихин
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Хочется посмотреть на старичка. Но думаю 5-10 минут хороших ещё вполне может дать
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Cops noob pley
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Удачи!
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