Андре Игудуле предстоит операция по поводу перелома запястья

Теги травмы Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стив Керр Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала на следующей неделе перенесет операцию по поводу перелома левого запястья.

39-летний игрок получил перелом во время матча против «Финикса» в понедельник. Сроки возвращения форварда в строй пока не установлены.

Перед сегодняшним матчем с «Клипперс» главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что отсутствие Игудалы будет «огромной потерей» для команды в концовке регулярного чемпионата.

Подписав летом минимальный контракт, Игудала провел в сезоне всего 8 матчей, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи. Форвард пропустил первые 39 игр из-за травмы левого бедра.

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4 комментария

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Fazy10
да уж, так хорошо смотрелся с финиками , совсем плохо у гсв дела
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Cash_flow
Буду рад ошибиться, но видимо матч против Санс был последним в карьере Игги. И кстати пару крутых хайлайтов он подарил в этой игре!
Реверс джэм в первой половине, эндван в проходе при скользком счёте в четвёртой, пара отличных ассистов.
Только здоровья заслуженному ветерану 🙌
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+11
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Grom21Dima
Ну что ребята, остались у нас Куминга,да Муди. Дай Бог здоровья Пейтону, иначе каюк.
+6
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Ужратый Гусениц
Второй почетный пенсионер в заявке, после Хаслема
+6
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