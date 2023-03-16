Андре Игудуле предстоит операция по поводу перелома запястья
Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала на следующей неделе перенесет операцию по поводу перелома левого запястья.
39-летний игрок получил перелом во время матча против «Финикса» в понедельник. Сроки возвращения форварда в строй пока не установлены.
Перед сегодняшним матчем с «Клипперс» главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что отсутствие Игудалы будет «огромной потерей» для команды в концовке регулярного чемпионата.
Подписав летом минимальный контракт, Игудала провел в сезоне всего 8 матчей, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи. Форвард пропустил первые 39 игр из-за травмы левого бедра.
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Реверс джэм в первой половине, эндван в проходе при скользком счёте в четвёртой, пара отличных ассистов.
Только здоровья заслуженному ветерану 🙌