Андре Игудуле предстоит операция по поводу перелома запястья

Форвард « » на следующей неделе перенесет операцию по поводу перелома левого запястья.

39-летний игрок получил перелом во время матча против «Финикса» в понедельник. Сроки возвращения форварда в строй пока не установлены.

Перед сегодняшним матчем с «Клипперс» главный тренер «Уорриорз» заявил, что отсутствие Игудалы будет «огромной потерей» для команды в концовке регулярного чемпионата.

Подписав летом минимальный контракт, Игудала провел в сезоне всего 8 матчей, набирая в среднем 2,1 очка, 2,1 подбора и 2,4 передачи. Форвард пропустил первые 39 игр из-за травмы левого бедра.

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