«Кавальерс» хотят сохранить Кариса Леверта

« » хочет сохранить атакующего защитника (28 лет, 198 см) и готов предложить ему многолетний контракт, сообщает Cleveland.com.

Этим летом Леверт станет неограниченно свободным агентом после истечения срока его трехлетнего контракта на 52 миллиона долларов.

В этом сезоне защитник набирает 11,9 очка, 3,9 подбора и 4,0 передачи за 30 минут в среднем за матч.

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех