«Кавальерс» хотят сохранить Кариса Леверта

Теги возможные переходы Кливленд НБА Карис Леверт Баскетбол

«Кливленд» хочет сохранить атакующего защитника Кариса Леверта (28 лет, 198 см) и готов предложить ему многолетний контракт, сообщает Cleveland.com.

Этим летом Леверт станет неограниченно свободным агентом после истечения срока его трехлетнего контракта на 52 миллиона долларов.

В этом сезоне защитник набирает 11,9 очка, 3,9 подбора и 4,0 передачи за 30 минут в среднем за матч.

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