«Кливленд» надеется сыграть в первом раунде плей-офф против «Бруклина»

По словам журналиста Cleveland.com Криса Федора, многие представители «Кавальерс», с которыми он разговаривал, надеются, что соперником команды в первом раунде плей-офф станут «Нетс».

«Многие в « » в частном разговоре признались мне, что надеются встретиться с « » в серии первого раунда плей-офф.

Это легко объяснимо. Несмотря на то, что «Кавальерс» с преимуществом домашней площадки, вероятно, будут способны бороться и, возможно, выиграть серию из семи матчей у любой из команд, которые в настоящее время отстают от них в турнирной таблице, «Нетс» будут самым легким соперником в первом раунде», – пишет Федор.

На сегодняшний день «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции (45-28). «Бруклин» – на 6-й строчке (39-31).

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