9 из 10 последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по рейтингам защиты и нападения. Лишь три команды в этом сезоне соответствуют критериям
Известный баскетбольный энтузиаст Hoops Reference отметил закономерность в показателях команды в регулярном чемпионате и ее шансах на чемпионство.
Девять из десяти последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по защитному рейтингу и рейтингу нападения. В текущем сезоне лишь три команды соответствуют данным критериям: «Филадельфия» (118,1 – 3-e место в атаке; 112,9 – 7-e место в обороне), «Бостон» (117,6 – 4-e место в атаке; 112,2 – 4-e место в обороне) и «Кливленд» (116,0 – 9-e место в атаке; 110,3 – первое место в обороне).
Примечательно, что последовательность сохранялась 9 сезонов подряд, однако в прошлом году «Голден Стэйт» закончили сезон лишь 17-ми в нападении, но стали лучшей обороняющейся командой регулярного чемпионата.
«Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции с результатом 48-22. «Бостон» и «Кливленд» расположились за ней с результатами 49-23 и 45-28 соответственно.
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только я не понял почему Милуоки не попал в список? (6 защита и 9 нападение)
или Мемфис? (8 защита и 10 нападение)
тут наверное самое интересное, что Денвер на 13 месте по рейтингу защиты сейчас - ну и так-то только ленивый не говорил, что в плей-офф это больно ударит по шансам на чемпионство (по нападению они 8)