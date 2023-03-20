9 из 10 последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по рейтингам защиты и нападения. Лишь три команды в этом сезоне соответствуют критериям

Теги Бостон Кливленд Голден Стэйт Филадельфия НБА Баскетбол

Известный баскетбольный энтузиаст Hoops Reference отметил закономерность в показателях команды в регулярном чемпионате и ее шансах на чемпионство.

Девять из десяти последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по защитному рейтингу и рейтингу нападения. В текущем сезоне лишь три команды соответствуют данным критериям: «Филадельфия» (118,1 – 3-e место в атаке; 112,9 – 7-e место в обороне), «Бостон» (117,6 – 4-e место в атаке; 112,2 – 4-e место в обороне) и «Кливленд» (116,0 – 9-e место в атаке; 110,3 – первое место в обороне).

Примечательно, что последовательность сохранялась 9 сезонов подряд, однако в прошлом году «Голден Стэйт» закончили сезон лишь 17-ми в нападении, но стали лучшей обороняющейся командой регулярного чемпионата.

«Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции с результатом 48-22. «Бостон» и «Кливленд» расположились за ней с результатами 49-23 и 45-28 соответственно.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
"Известный баскетбольный энтузиаст Hoops Reference" вот это формулировка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ерунда это всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Ильинский
перед открытием новости подумал, что тут будет Бостон, Фила и Миллуоки, но совсем не ожидал тут вместо них Кливленд увидеть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666999
И все с Востока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pro~dj
ну так-то очевидно, что среднестатически лучшая команда будет в топN по защите и нападению, главное подставить нужное N
только я не понял почему Милуоки не попал в список? (6 защита и 9 нападение)
или Мемфис? (8 защита и 10 нападение)
тут наверное самое интересное, что Денвер на 13 месте по рейтингу защиты сейчас - ну и так-то только ленивый не говорил, что в плей-офф это больно ударит по шансам на чемпионство (по нападению они 8)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Иванова
В этом сезоне явного фаворита нет! Что будет в плей-офф, никто точно не предскажет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий