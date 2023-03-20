9 из 10 последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по рейтингам защиты и нападения. Лишь три команды в этом сезоне соответствуют критериям

Известный баскетбольный энтузиаст Hoops Reference отметил закономерность в показателях команды в регулярном чемпионате и ее шансах на чемпионство.

Девять из десяти последних чемпионов входили в Топ-10 лиги по защитному рейтингу и рейтингу нападения. В текущем сезоне лишь три команды соответствуют данным критериям: «Филадельфия» (118,1 – 3-e место в атаке; 112,9 – 7-e место в обороне), « » (117,6 – 4-e место в атаке; 112,2 – 4-e место в обороне) и «Кливленд» (116,0 – 9-e место в атаке; 110,3 – первое место в обороне).

Примечательно, что последовательность сохранялась 9 сезонов подряд, однако в прошлом году «Голден Стэйт» закончили сезон лишь 17-ми в нападении, но стали лучшей обороняющейся командой регулярного чемпионата.

« » занимает второе место в Восточной конференции с результатом 48-22. «Бостон» и « » расположились за ней с результатами 49-23 и 45-28 соответственно.

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