Джарретт Аллен вернется в строй на следующей неделе

Центровой « » успешно восстанавливается после ушиба глаза и должен вернуться в строй на следующей неделе, сообщает Cleveland Plain Dealer.

Аллен повредил правый глаз, получив случайный удар по лицу от Бэма Адебайо во время матча против «Майами» (115:119) 10 марта. Игрок посетил нескольких специалистов, которые подтвердили отсутствие серьезной травмы.

В «Кавальерс» рассчитывают, что Аллен сможет принять участие как минимум в одном из двух предстоящих гостевых матчей против «Бруклина» (21 и 23 марта).

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл