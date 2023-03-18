Джарретт Аллен вернется в строй на следующей неделе

Теги травмы Кливленд НБА Джарретт Аллен Баскетбол

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен успешно восстанавливается после ушиба глаза и должен вернуться в строй на следующей неделе, сообщает Cleveland Plain Dealer.

Аллен повредил правый глаз, получив случайный удар по лицу от Бэма Адебайо во время матча против «Майами» (115:119) 10 марта. Игрок посетил нескольких специалистов, которые подтвердили отсутствие серьезной травмы.

В «Кавальерс» рассчитывают, что Аллен сможет принять участие как минимум в одном из двух предстоящих гостевых матчей против «Бруклина» (21 и 23 марта).

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