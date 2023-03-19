НБА. «Бруклин» примет «Денвер», «Финикс» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Игровой день начнется со встреч «Бруклин» – «Денвер» и «Оклахома» – «Финикс». Начало – в 22.30 по московскому времени.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 22.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 22.30, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 23.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 20 марта, 01.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 20 марта, 02.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 20 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 20 марта, 04.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 20 марта, 04.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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