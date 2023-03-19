НБА. «Бруклин» примет «Денвер», «Финикс» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Игровой день начнется со встреч « » – « » и «Оклахома» – « ». Начало – в 22.30 по московскому времени.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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