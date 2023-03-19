НБА. «Бруклин» примет «Денвер», «Финикс» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Игровой день начнется со встреч «Бруклин» – «Денвер» и «Оклахома» – «Финикс». Начало – в 22.30 по московскому времени.

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Денвер
Дата проведения
19 марта, 22.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Финикс
Дата проведения
19 марта, 22.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Атланта
Дата проведения
19 марта, 23.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Детройт – Майами
Дата проведения
20 марта, 01.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Хьюстон – Новый Орлеан
Дата проведения
20 марта, 02.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Милуоки – Торонто
Дата проведения
20 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Портленд – Клипперс
Дата проведения
20 марта, 04.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Орландо
Дата проведения
20 марта, 04.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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