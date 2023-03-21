Форвард «Миннесоты» помог команде справиться с « » (140:134).

Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков.

Это 8-й случай в истории , когда игрок за один матч попадает как минимум 8 и 8 из-за дуги.

За 32 минуты на площадке Торин реализовал 12 из 13 с игры, в его активе также 5 подборов и 2 передачи.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?