Торин Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков
Форвард «Миннесоты» Торин Принс помог команде справиться с «Нью-Йорком» (140:134).
Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков.
Это 8-й случай в истории НБА, когда игрок за один матч попадает как минимум 8 и 8 из-за дуги.
За 32 минуты на площадке Торин реализовал 12 из 13 с игры, в его активе также 5 подборов и 2 передачи.
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