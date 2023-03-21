Торин Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков

Теги Миннесота Нью-Йорк НБА видео Торин Принс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Торин Принс помог команде справиться с «Нью-Йорком» (140:134).

Принс реализовал 8 из 8 из-за дуги и набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков.

Это 8-й случай в истории НБА, когда игрок за один матч попадает как минимум 8 и 8 из-за дуги.

За 32 минуты на площадке Торин реализовал 12 из 13 с игры, в его активе также 5 подборов и 2 передачи.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Красава!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий