Звездный форвард «Лейкерс» не играет с 26 февраля из-за проблем с правой стопой.

Как информирует американский журналист Лэндон Бьюфорд, Джеймс может отправиться в Германию, чтобы сделать инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы.

В 2013 году к подобному лечению прибег прославленный игрок «озерников» , которого тогда беспокоило колено.

По словам одноклубника Джеймса Денниса Шредера, 38-летний баскетболист занимается по три раза в день, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться в состав.

« » за 10 матчей до завершения регулярного чемпионата вернулись в зону плей-ин.

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников