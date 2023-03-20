Леброн Джеймс может отправиться в Германию, чтобы сделать инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не играет с 26 февраля из-за проблем с правой стопой.

Как информирует американский журналист Лэндон Бьюфорд, Джеймс может отправиться в Германию, чтобы сделать инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы.

В 2013 году к подобному лечению прибег прославленный игрок «озерников» Кобе Брайант, которого тогда беспокоило колено.

По словам одноклубника Джеймса Денниса Шредера, 38-летний баскетболист занимается по три раза в день, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться в состав.

«Лейкерс» за 10 матчей до завершения регулярного чемпионата вернулись в зону плей-ин.

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Ответ luasanotu
Неужели в США такая плохая медицина, что ему нужно ехать в Германию? (с) ))))))))
действительно странновато. Инъекция плазмы - не звучит как какая-то очень сложная операция.
+2
0
+2
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luasanotu
Неужели в США такая плохая медицина, что ему нужно ехать в Германию? (с)
))))))))
+3
-2
+1
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