Шэмс Чарания: «Леброну намного лучше, но до возвращения пока далеко»
Инсайдер Шэмс Чарания поделился информацией о восстановительном процессе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, которого беспокоит травма стопы.
«Мне рассказали, что его правая нога чувствует себя намного лучше. Сегодня он впервые с момента получения травмы выполнял штрафные броски на площадке. Точной даты его возвращения нет. Как мне сказали, до возвращения пока далеко, и «Лейкерс» исходят из того, что ему понадобится значительная часть оставшейся части регулярного чемпионата, чтобы подготовиться к возвращению. До повторного осмотра в «Лейкерс» полторы недели, и есть вероятность, что после этого он все еще будет отсутствовать. До конца регулярного чемпионата осталось три с половиной недели», – заявил Чарания.
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