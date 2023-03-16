Леброн Джеймс, скорее всего, вернется на последней неделе регулярного чемпионата
По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, возвращение травмированного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса ожидается на последней неделе регулярного чемпионата.
«Если Леброн вернется в регулярном чемпионате, то это, вероятно, будет последняя неделя или около того. Я слышу противоречивую информацию. Сложно что-либо раскопать.
Одно из примечательных событий этой недели – Леброн вернулся в команду без защитного ботинка. В перерывах между четвертями он стучал мячом и бросал лэй-апы. Он стоял на месте, но уже не был похож на парня, который хромал и носил защитный ботинок. С этой точки зрения он уже опережает график. На разминке в Новом Орлеане он бросал штрафные и двигался.
«Лейкерс» планируют оценить его состояние на следующей неделе, то есть через 3,5 недели после травмы», – сообщил Буха.
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