Леброн Джеймс, скорее всего, вернется на последней неделе регулярного чемпионата

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, возвращение травмированного форварда «Лейкерс» ожидается на последней неделе регулярного чемпионата.

«Если Леброн вернется в регулярном чемпионате, то это, вероятно, будет последняя неделя или около того. Я слышу противоречивую информацию. Сложно что-либо раскопать.

Одно из примечательных событий этой недели – Леброн вернулся в команду без защитного ботинка. В перерывах между четвертями он стучал мячом и бросал лэй-апы. Он стоял на месте, но уже не был похож на парня, который хромал и носил защитный ботинок. С этой точки зрения он уже опережает график. На разминке в Новом Орлеане он бросал штрафные и двигался.

«Лейкерс» планируют оценить его состояние на следующей неделе, то есть через 3,5 недели после травмы», – сообщил Буха.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему