«Лейкерс» за 10 матчей до завершения регулярного чемпионата вернулись в зону плей-ин

Теги Даллас Голден Стэйт Лейкерс Миннесота НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» в воскресенье победили в домашнем матче «Орландо» со счетом 111:105.

За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря этому успеху вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место. 

«Лейкерс» (35-37) и ставшая 11-й «Юта» (34-36) имеют одинаковый процент побед – 48,6. На 9-й позиции «Миннесота» (35-37), на 8-й «Оклахома» (35-36), на 7-й «Голден Стэйт» (36-36).

Следующий матч калифорнийская команда проведет против «Финикса».

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8 комментариев

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Nightblackwolf
Ответ Gulom Azizkhujaev
Как вернется Джеймс - вылетят оттуда
Странно, что люди минусуют базу.
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Cash_flow
Ответ Vagant
Так и хочется добавить - благодаря Остину Ривзу. После обмена Уэстбрука Остин Ривз имеет линейку по броскам 58%-43%-81%. Все, что ему было нужно, - это пространство и мяч. Скамейка ЛАЛ после ухода Расса не опустела.
Ривзи наследник Мэджика. Ждём MVP финала для Остина в июне
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A. V.
Ривз божил сегодня
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Евгений Денисов
Все таки Лейкерс это Лейкерс. Только эта команда удостаивается на Спортсе отдельной новости по каждому своему перемещению в таблице)
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lecter666999
10 место это мрак
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Gulom Azizkhujaev
Как вернется Джеймс - вылетят оттуда
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TurboMen
сейчас такой набор команд, что отлететь могут во всех играх. Впрочем как и выиграть.
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Vagant
Так и хочется добавить - благодаря Остину Ривзу.
После обмена Уэстбрука Остин Ривз имеет линейку по броскам 58%-43%-81%. Все, что ему было нужно, - это пространство и мяч. Скамейка ЛАЛ после ухода Расса не опустела.
+11
-1
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