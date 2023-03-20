«Лейкерс» в воскресенье победили в домашнем матче «Орландо» со счетом 111:105.

За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря этому успеху вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место.

«Лейкерс» (35-37) и ставшая 11-й «Юта» (34-36) имеют одинаковый процент побед – 48,6. На 9-й позиции « » (35-37), на 8-й «Оклахома» (35-36), на 7-й « » (36-36).

Следующий матч калифорнийская команда проведет против «Финикса».

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