Ривз исполнил красивую передачу из-за спины, Шредер забросил из-за дуги. Леброн оценил

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА видео Деннис Шредер Д’Анджело Расселл Уэньин Гэбриэл Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» подарили красивый момент во время матча с «Орландо» (111:105) в воскресенье.

Остин Ривз подхватил мяч после неудачной передачи Уэньина Гэбриэла, прорвался под кольцо и сделал эффектную скидку из-за спины на Д’Анджело Расселла, который нашел на дуге Денниса Шредера. Немецкий баскетболист был точен.

Травмированный лидер «озерников» Леброн Джеймс оценил эпизод на скамейке.

За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря победе вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место. 

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«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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