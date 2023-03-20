Ривз исполнил красивую передачу из-за спины, Шредер забросил из-за дуги. Леброн оценил

«Лейкерс» подарили красивый момент во время матча с « » (111:105) в воскресенье.

подхватил мяч после неудачной передачи Уэньина Гэбриэла, прорвался под кольцо и сделал эффектную скидку из-за спины на Д’Анджело Расселла, который нашел на дуге . Немецкий баскетболист был точен.

Травмированный лидер «озерников» оценил эпизод на скамейке.

За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря победе вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место.

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«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему