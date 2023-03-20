«Здорово, что они признают мою игру». Болельщики «Лейкерс» скандировали «MVP» в адрес Остина Ривза
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105).
Ривз набрал 35 очков при 9 из 14 с игры за 30 минут со скамейки.
В четвертой четверти болельщики «Лейкерс» скандировали «MVP» в адрес Ривза.
«Здорово, что они признают мою игру. Понятно, что я не игрок уровня MVP, эти парни очень уж хороши. Но это классно, что болельщики видят и понимают, что я делаю», – признался Остин.
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