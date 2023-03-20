Легкий форвард «Лейкерс» обновил личный рекорд результативности в матче с « » (111:105).

Ривз набрал 35 очков при 9 из 14 с игры за 30 минут со скамейки.

В четвертой четверти болельщики « » скандировали «MVP» в адрес Ривза.

«Здорово, что они признают мою игру. Понятно, что я не игрок уровня MVP, эти парни очень уж хороши. Но это классно, что болельщики видят и понимают, что я делаю», – признался Остин.

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