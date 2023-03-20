«Здорово, что они признают мою игру». Болельщики «Лейкерс» скандировали «MVP» в адрес Остина Ривза

Теги Лейкерс Орландо НБА болельщики Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105).

Ривз набрал 35 очков при 9 из 14 с игры за 30 минут со скамейки.

В четвертой четверти болельщики «Лейкерс» скандировали «MVP» в адрес Ривза.

«Здорово, что они признают мою игру. Понятно, что я не игрок уровня MVP, эти парни очень уж хороши. Но это классно, что болельщики видят и понимают, что я делаю», – признался Остин.

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2 комментария

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scorp19
Озерники вообще с головой не особо дружат. То Карусо у них GOAT, то Ривз MVP.
0
-3
-3
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C4clutch
Ривз > Хирро чендж май майнд
+4
0
+4
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