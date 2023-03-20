Остин Ривз обновил личный рекорд результативности – 35 очков в матче с «Орландо»
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105).
Ривз набрал 35 очков при 9 из 14 с игры за 30 минут со скамейки.
В активе Остина также 6 подборов и 6 передач.
Ривз исполнил рекордные в карьере 18 штрафных. Все игроки «Мэджик» вместе взятые 17 бросали с линии.
За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря этому успеху вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место.
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