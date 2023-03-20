Остин Ривз обновил личный рекорд результативности – 35 очков в матче с «Орландо»

Теги Лейкерс Орландо НБА видео Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105).

Ривз набрал 35 очков при 9 из 14 с игры за 30 минут со скамейки.

В активе Остина также 6 подборов и 6 передач.

Ривз исполнил рекордные в карьере 18 штрафных. Все игроки «Мэджик» вместе взятые 17 бросали с линии.

За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря этому успеху вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место. 

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11 комментариев

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Amanbek Seizhaparov
А больше некому тащить этот болото!
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Райли Карри
Ответ sheih228
Ривз хорош, надеюсь его не отправят на мороз как Карузо
Все справедливо. В Чикаго зп больше, чем была бы в ЛАЛ. Титул уже есть.
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Mr.BadGuy
Вовремя в Ривса вселился дух Карузо. а то могли и от Орландо отлететь
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sheih228
Ривз хорош, надеюсь его не отправят на мороз как Карузо
+3
-1
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C4clutch
Ответ Даши Жапов
Ну в нападение у них просто огромнейшая разница, не факт, что Карузо покрывает эту разницу своей защитой.
Ривз очень хороший защитник, просто Хэм на него слишком люто наяривает и ставит защищаться на тройку и даже на четверку иногда, чего Остин делать не может просто в силу габаритов.
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Даши Жапов
Ответ boller_73
Наследник Карузо
Ну в нападение у них просто огромнейшая разница, не факт, что Карузо покрывает эту разницу своей защитой.
+3
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C4clutch
Ответ boller_73
Наследник Карузо
Я скажу крамольную вещь конечно, но это разного тира игроки, Ривз по такой динамике потенциальный олл стар
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C4clutch
Важно даже не то, что он набрал 35, а то, что он в соляного выиграл клатч. Легенда.
+13
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DiffusedLight
Хоть кто-то должен тащить этих ЛАЛ. Дэвис не может, Остин поможет
+7
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Валера, настало твое время...
На допинг проверили?)
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boller_73
Наследник Карузо
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