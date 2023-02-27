Между Остином Ривзом и Джошем Грином произошла стычка

Теги Даллас Лейкерс НБА видео Джош Грин Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз во время четвертой четверти матча против «Далласа» (111:108) вступил в стычку с защитником соперника Джошем Грином.

При переходе через центральную лини Ривз столкнулся с Грином и упустил мяч за боковую линию. Судья не зафиксировал нарушение, и Ривз решил высказать недовольство в лицо сопернику. Грин дважды толкнул Ривза в грудь.

В результате инцидента оба игрока получили технический фол.

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1 комментарий

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Леонид Тесёлкин
Максималку этому парню!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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