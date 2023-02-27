Между Остином Ривзом и Джошем Грином произошла стычка
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз во время четвертой четверти матча против «Далласа» (111:108) вступил в стычку с защитником соперника Джошем Грином.
При переходе через центральную лини Ривз столкнулся с Грином и упустил мяч за боковую линию. Судья не зафиксировал нарушение, и Ривз решил высказать недовольство в лицо сопернику. Грин дважды толкнул Ривза в грудь.
В результате инцидента оба игрока получили технический фол.
Вторая самая результативная игра в истории НБА! «Кингз» и «Клипперс» (теперь и с Уэстбруком) устроили шоу
1 комментарий