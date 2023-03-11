Остин Ривз финтом уложил на паркет Гэри Трента и набрал 2 очка

Теги Лейкерс Торонто НБА видео Гэри Трент-младший Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз стал автором эффектного момента во время матча с «Торонто» (122:112).

Ривз финтом уложил на паркет защитника «Рэпторс» Гэри Трента, после чего забросил мяч в корзину.

В активе Остина 18 очков, 2 подбора и 5 передач за 32 минуты со скамейки.

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5 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Stingray_
В защите Карусо настолько же лучше насколько Ривс лучше в атаке. Ривс в основном позиционный и командный защитник. Карусо - персональщик, командный и к тому же дисраптор. Который к тому же может 1-3 защищать хорошо, и сносно 4-ку. В любом случае, смысла нет сравнивать.
Защита Карузо это миф. Под Дэвисом, Грином и Поупом он норм в защите. Как самостоятельная единица он средненький защитник. Слабый атакер, его цена мидлевел, 5-6 лямов. Его контракт двойная переплата, он ничем не лучше кучи людей, которые в этом сезоне играют в разных командах на минималках.
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Stingray_
Ответ lecter666_destiny
Ривс на голову лучше а атаке Карузо. В защите они соизмеримы плюс минус, учитывая, что Ривс намного больший объем работы делает в атаке.
В защите Карусо настолько же лучше насколько Ривс лучше в атаке. Ривс в основном позиционный и командный защитник. Карусо - персональщик, командный и к тому же дисраптор. Который к тому же может 1-3 защищать хорошо, и сносно 4-ку.

В любом случае, смысла нет сравнивать.
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Sonder
еще и Gangsta’s paradise на фоне я чуть не упал со стула от смеха, как в кино
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lecter666_destiny
Ривс на голову лучше а атаке Карузо. В защите они соизмеримы плюс минус, учитывая, что Ривс намного больший объем работы делает в атаке.
+6
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+6
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Bombanero
Трент не упал, а преклонился перед белым Иисусом)
+8
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+8
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