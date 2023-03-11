Легкий форвард « » стал автором эффектного момента во время матча с « » (122:112).

Ривз финтом уложил на паркет защитника «Рэпторс» , после чего забросил мяч в корзину.

В активе Остина 18 очков, 2 подбора и 5 передач за 32 минуты со скамейки.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает