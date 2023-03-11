Остин Ривз финтом уложил на паркет Гэри Трента и набрал 2 очка
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз стал автором эффектного момента во время матча с «Торонто» (122:112).
Ривз финтом уложил на паркет защитника «Рэпторс» Гэри Трента, после чего забросил мяч в корзину.
В активе Остина 18 очков, 2 подбора и 5 передач за 32 минуты со скамейки.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
В любом случае, смысла нет сравнивать.