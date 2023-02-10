Форвард « » стал автором красивого момента во время матча с «Бакс» (106:115).

Ривз обыграл лидера «Бакс» один на один с помощью кроссовера, ворвался в трехсекундную и реализовал лэй-ап.

На счету Остина 18 очков, 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара