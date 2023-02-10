Остин Ривз красиво ушел от Янниса с помощью кроссовера

Теги Лейкерс Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз стал автором красивого момента во время матча с «Бакс» (106:115).

Ривз обыграл лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо один на один с помощью кроссовера, ворвался в трехсекундную и реализовал лэй-ап.

На счету Остина 18 очков, 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

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5 комментариев

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Mr.BadGuy
Раздел как ребенка
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Ceasus
Да тут у нас белый айверсон нарисовался
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Крамбопулос Майкл
Похоже как Айверсон ушёл от Джордана
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Starkom
Ответ Game Winner
Я понял кого он мне дриблингом напоминает. Да и внешне немного. Кирилла Писклова из суперлиги и баскетбола 3х3
Кирилл сейчас уже не выглядит таким щуплым. Накачался неплохо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Game Winner
Я понял кого он мне дриблингом напоминает. Да и внешне немного. Кирилла Писклова из суперлиги и баскетбола 3х3
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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