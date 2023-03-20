Участие Энтони Эдвардса в матче с «Никс» находится под вопросом

Участие звездного защитника «Миннесоты» в матче с « » в понедельник находится под вопросом (50 на 50).

Такой же статус Эдвардс имел и перед субботней игрой с «Торонто», которую он в итоге пропустил. По словам главного тренера «волков» Криса Финча, в команде не знают, когда дебютант Матча всех звезд сможет вернуться на площадку.

21-летний Эдвардс получил травму правого голеностопного сустава в первой четверти матча с «Чикаго» (131:139 ОТ) на прошлой неделе. Баскетболист покинул площадку с посторонней помощью, он не мог наступать на правую ногу.

В этом сезоне Энтони набирает в среднем 24,7 очка, 5,9 подбора и 4,4 передачи за 36 минут игрового времени.

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