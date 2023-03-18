Энтони Эдвардс покинул площадку с посторонней помощью в связи с повреждением голеностопа

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Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил травму правого голеностопного сустава в первой четверти матча с «Чикаго» (131:139 ОТ).

Эдвардс покинул площадку с посторонней помощью, он не мог наступать на правую ногу.

В нынешнем сезоне первый номер драфта-2020 набирает 24,7 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи в среднем за игру при 46% с игры. Эдвардс в феврале впервые стал участником Матча звезд.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

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2 комментария

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xamer 9
Да уж. Таунс полсезона пропустил и непонятно когда вернётся, теперь ещё и Эдвардс минимум на месяц аут. Этот сезон похоже мимо плей-офф, к сожалению.
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Xell
Прощай плейин
+2
0
+2
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