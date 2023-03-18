Защитник «Миннесоты» получил травму правого голеностопного сустава в первой четверти матча с « » (131:139 ОТ).

Эдвардс покинул площадку с посторонней помощью, он не мог наступать на правую ногу.

В нынешнем сезоне первый номер драфта-2020 набирает 24,7 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи в среднем за игру при 46% с игры. Эдвардс в феврале впервые стал участником Матча звезд.

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