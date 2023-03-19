«Энтони Эдвардсу больше не требуется фиксация стопы», – Шэмс Чарания

Звездному защитнику «Миннесоты» больше не потребуется обувь для поддержки стопы, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Эдвардс стал больше двигаться, так как отек уменьшается. Ожидается, что сроки возвращения игрока будут определены со дня на день», – написал Чарания со ссылкой на источники.

21-летний Эдвардс получил травму правого голеностопного сустава в первой четверти вчерашнего матча с «Чикаго» (131:139 ОТ). Баскетболист покинул площадку с посторонней помощью, он не мог наступать на правую ногу.

В этом сезоне он набирает в среднем 24,7 очка, 5,9 подбора и 4,4 передачи за 36 минут игрового времени.

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