Крис Финч: «Карл-Энтони Таунс, возможно, будет выходить скамейки запасных»

По словам главного тренера «Миннесоты» Криса Финча, центровой готов выходить со скамейки запасных, когда вернется после травмы.

«Мы считаем, что Таунс может помочь нам независимо от ситуации. Если будет ограничение по минутам, возможно, он будет выходить скамейки запасных, в зависимости от количества игрового времени. Я думаю, что он будет готов ко всему», – сказал тренер.

Таунс не играет с ноября прошлого года из-за растяжения икроножной мышцы. Сообщалось, что он может вернуться в строй за 10-15 матчей до конца регулярного чемпионата.

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