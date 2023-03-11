Крис Финч: «Карл-Энтони Таунс, возможно, будет выходить скамейки запасных»

Теги травмы Миннесота НБА Крис Финч Карл-Энтони Таунс Баскетбол

По словам главного тренера «Миннесоты» Криса Финча, центровой Карл-Энтони Таунс готов выходить со скамейки запасных, когда вернется после травмы.

«Мы считаем, что Таунс может помочь нам независимо от ситуации. Если будет ограничение по минутам, возможно, он будет выходить скамейки запасных, в зависимости от количества игрового времени. Я думаю, что он будет готов ко всему», – сказал тренер.

Таунс не играет с ноября прошлого года из-за растяжения икроножной мышцы. Сообщалось, что он может вернуться в строй за 10-15 матчей до конца регулярного чемпионата.

Эдвардс и системная красная волчанка

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
зауважаю КАТа. ведь сейчас команде это нужнее. Учитывая что он ни одной игры в карьере не играл с бенча особенно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий